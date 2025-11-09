Замминистра энергетики Украины назвал регионы с тяжелой ситуацией со светом

Наиболее сильные проблемы с электроснабжением сложились в Полтавской, Сумской и Харьковской областях, отметил Артем Некрасов

Редакция сайта ТАСС

Харьков, Украина © REUTERS/ Vyacheslav Madiyevskyy

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Наиболее тяжелая ситуация с энергоснабжением сложилась в Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины. Об этом в эфире новостного телемарафона сообщил замминистра энергетики Украины Артем Некрасов.

"Ситуация в энергосистеме сложная. Наиболее тяжелая - в Харьковской, Сумской и Полтавской областях", - сказал он.

По словам чиновника, в большинстве регионов страны вынужденно применяются почасовые отключения всех категорий потребителей, эти меры "будут действовать до конца текущих суток". "В нескольких областях есть долгосрочно обесточенные абоненты, в частности, на Днепропетровщине, Харьковщине и Черниговщине", - отметил Некрасов.

Он добавил, что на аварийно-восстановительные работы уйдет время, однако точных сроков не назвал и призвал население ограничить использование электроэнергии.

Накануне украинский энергохолдинг "ДТЭК" проинформировал, что одна из его ТЭС получила серьезные повреждения. В свою очередь 8 ноября украинская государственная компания "Центрэнерго" сообщила о полной остановке работы всех государственных ТЭС страны и о нулевой генерации электроэнергии.