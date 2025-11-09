КНР надеется на влияние на Нидерланды со стороны ЕС по ситуации с Nexperia

Китайская сторона сообщила, что в Евросоюзе уже выразили готовность воздействовать на нидерландские власти

ПЕКИН, 9 ноября. /ТАСС/. Китай надеется на то, что Евросоюз продолжит прилагать усилия по содействию в отмене Нидерландами ограничительных мер в отношении полупроводниковой компании Nexperia. Об этом говорится в опубликованном 9 ноября сообщении Минкоммерции КНР.

"Китайская сторона отмечает, что европейская сторона уже заявила о готовности повлиять на Нидерланды, и надеется, что ЕС приложит дальнейшие усилия для содействия скорейшей отмене Нидерландами соответствующих мер, чтобы обеспечить нормальные поставки соответствующей продукции компании Nexperia. Китай, руководствуясь ответственным подходом к обеспечению безопасности и стабильности глобальной цепочки поставок полупроводников, уже принял практические меры, освободив от ограничений соответствующий экспорт для гражданского использования, который отвечает установленным требованиям", - указали в министерстве.

12 октября Минэкономики Нидерландов сообщило о задействовании в отношении принадлежащей китайскому концерну Wingtech компании Nexperia "закона о доступности товаров" - инструмента, применяемого в исключительных случаях для защиты стратегических активов. Спустя два дня Апелляционный суд Амстердама постановил отстранить главу Nexperia Чжан Сюэчжэна от выполнения обязанностей, назначив на его место временного директора. Все акции Nexperia Holding, за исключением одной, были переданы в управление независимого управляющего. В ответ на это Китай ввел экспортные ограничения против Nexperia, запретив подразделению компании в КНР и ее субподрядчикам вывозить часть компонентов за пределы страны.