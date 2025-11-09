Axios: США замедлили поставки оружия для поддержки НАТО и Украины на $5 млрд

Это связано с приостановкой работы правительства

Редакция сайта ТАСС

РСЗО HIMARS © Puspen TNI via AP

ВАШИНГТОН, 9 ноября. /ТАСС/. Поставки Вашингтоном американского оружия более чем на $5 млрд союзникам по НАТО, в том числе для возможной передачи Украине, были задержаны из-за частичного прекращения работы правительства США (шатдауна). Об этом сообщил портал Axios.

Он привел оценки Госдепартамента, согласно которым "экспорт американского оружия более чем на $5 млрд для поддержки союзников по НАТО и Украины был задержан из-за приостановки работы правительства". "Это по-настоящему наносит ущерб нашим союзникам и партнерам, а также возможностям американской промышленности доставлять большую часть этой важнейшей техники за границу", - приводятся в публикации слова сотрудника американского внешнеполитического ведомства.

Как уточнил источник портала, затронуты были, в частности, поставки оружия Дании, Хорватии и Польше, включая ракеты AMRAAM, реактивные системы залпового огня HIMARS, системы ПРО Aegis. "Конечный пункт назначения этих поставок неясен, но оружие, которое продают союзникам по НАТО, часто передают в качестве помощи Украине", - отмечается в публикации.

Портал также приводит комментарий заместителя руководителя пресс-службы Госдепа Томми Пиготта. "Демократы задерживают продажи важнейших вооружений, в том числе нашим союзникам по НАТО, это наносит ущерб американской промышленной базе и угрожает безопасности наших партнеров", - отметил он. В публикации уточняется, что некоторые американские чиновники, которые должны контролировать упомянутые поставки, сейчас временно не работают из-за шатдауна.

Президент США Дональд Трамп 14 июля сообщил, что Вашингтон решил и дальше передавать оружие и военную технику Украине, если Европа будет оплачивать такие поставки. Координацию в этом процессе осуществляет НАТО.

Частичная приостановка работы федерального правительства США началась в полночь на 1 октября в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе США не смогли прийти к согласию относительно ряда статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Они обвиняют друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях. Текущая приостановка работы правительства США уже стала самой продолжительной в истории страны, побив рекорд, установленный в 2018-2019 годах во время первого президентского срока Трампа. Тогда начавшийся в полночь 22 декабря 2018 года шатдаун удалось преодолеть на 35-й день - 25 января 2019 года.