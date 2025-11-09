В Сирии заявили о вступлении в последний этап борьбы за отмену санкций

Президент на переходный период Ахмед аш-Шараа сообщил, что намерен добиться окончательной отмены введенных Западом ограничительных мер против Дамаска

Редакция сайта ТАСС

БЕЙРУТ, 9 ноября. /ТАСС/. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа заявил, что намерен добиться окончательной отмены введенных Западом ограничительных мер против Дамаска.

"Мы вступили в последний этап борьбы с несправедливыми санкциями, которая завершится их полной отменой, - указал политик, слова которого приводит газета Al Nahar. - Это необходимо для налаживания сотрудничества с другими государствами, обеспечения стабильности и экономического подъема".

По информации издания, временный президент арабской республики, который находится с визитом в США, сделал это заявление на встрече в Вашингтоне с представителями сирийской диаспоры в Северной Америке.

"Перед вами открывается уникальная возможность принять активное участие в восстановлении страны вместе со всеми остальными сыновьями и дочерями Сирии", - подчеркнул аш-Шараа, обращаясь к соотечественникам.

В свою очередь сопровождающий президента министр иностранных дел Асаад аш-Шейбани сообщил, что 2026 год объявлен "годом развития Сирии". Он отметил, что правительство в Дамаске "активно работает над тем, чтобы привлечь сирийские организации за рубежом к проектам послевоенной реконструкции".

10 ноября аш-Шараа будет принят президентом США Дональдом Трампом. По итогам переговоров в Белом доме состоится подписание соглашения о присоединении сирийского переходного правительства к западной коалиции для борьбы с террористической организацией "Исламское государство" (запрещена в РФ). Как заявил ранее спецпредставитель США в Сирии Том Баррак, подписание этого документа укрепит легитимность новой администрации в Дамаске и откроет путь к двустороннему военному сотрудничеству.

Ожидается, что вопрос экономического возрождения республики будет одним из основных в повестке американо-сирийских переговоров. Согласно докладу Всемирного банка, предполагаемые расходы на восстановление национального хозяйства после 14-летнего конфликта составят $216 млрд, что в 10 раз превышает ВВП страны.