В США пассажирские авиаперевозки на неделе могут сократиться до минимума

Глава американского Минтранса Шон Даффи рассказал о более 80 случаях недостаточно укомплектованного штата авиадиспетчеров

Редакция сайта ТАСС

© Megan Varner/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 9 ноября. /ТАСС/. Объем пассажирского авиасообщения в США уже на следующей неделе может сократиться до минимума из-за приостановки работы федерального правительства (шатдаун), заявил министр транспорта, исполняющий обязанности директора Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства Шон Даффи.

Читайте также

Минимум на неделю: онлайн-донаты и очереди за едой — чем грозит шатдаун в США

"Вчера 18 из 22 авиадиспетчеров в Атланте не пришли на работу, - сказал он в интервью телекомпании CNN, отвечая на вопрос про ожидания касательно ситуации с авиасообщением на следующей неделе. - У нас был вчера 81 случай с недостаточным комплектованием штата [авиадиспетчеров] <...>. Будет становиться только хуже. Полагаю, что за две недели до Дня благодарения (отмечается в этом году 27 ноября - прим. ТАСС) можно будет наблюдать сокращение пассажирского авиасообщения до минимума".

Ввиду шатдауна администрация США объявила о введении с 7 ноября ограничений на объемы авиаперевозок в ряде крупных аэропортов страны и разрешила космические запуски только в определенное время суток. 8 ноября в США, согласно данным специализированного портала FlightAware, были отменены или задержаны более 5 тыс. авиарейсов.

Частичная приостановка работы федерального правительства США (шатдаун) началась в полночь на 1 октября в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе США не смогли прийти к согласию относительно ряда статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Они обвиняют друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.

Текущая приостановка работы правительства США уже стала самой продолжительной в истории страны, побив рекорд, установленный в 2018-2019 годы во время первого президентского срока действующего американского лидера Дональда Трампа. Начавшийся в полночь 22 декабря 2018 года шатдаун удалось преодолеть на 35-й день - 25 января 2019 года.