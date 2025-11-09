В США число отмененных авиарейсов превысило 2 тыс. за день

Это вызвано нехваткой авиадиспетчеров в связи с частичной приостановкой работы американского правительства

НЬЮ-ЙОРК, 10 ноября. /ТАСС/. Более 2 тыс. авиарейсов были отменены 9 ноября на фоне нехватки авиадиспетчеров в связи с частичной приостановкой работы правительства (шатдаун). Такие данные приводит специализированный портал FlightAware.

По его информации, 9 ноября было отменено 2 183 рейса, еще более 7 тыс. были задержаны. 8 ноября авиакомпаниям пришлось отменить более 1,5 тыс. авиарейсов.

Ввиду шатдауна администрация США объявила об ограничениях на объемы авиаперевозок в ряде крупных аэропортов страны. В конце октября министр транспорта, исполняющий обязанности директора Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства Шон Даффи предупредил, что граждане США могут столкнуться с цепной реакцией задержек авиарейсов из-за нехватки диспетчеров. По его словам, с каждым днем все больше диспетчеров будут вынуждены искать подработку вместо того, чтобы бесплатно выполнять свои обязанности в Федеральном управлении гражданской авиации США.

Частичная приостановка работы федерального правительства США началась в полночь на 1 октября в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители Республиканской и Демократической партий в Конгрессе не смогли прийти к согласию относительно ряда статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Они по-прежнему не могут достичь договоренностей. Демократы и республиканцы обвиняют друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.