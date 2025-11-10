Стоимость фьючерса на золото поднялась выше $4 050 впервые с 30 октября

По состоянию на 04:36 мск цена драгметалла ускорила рост до $4 061,90 за унцию

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) поднялась выше отметки $4 050 за тройскую унцию, следует из данных торговой площадки.

По данным на 04:22 мск, цена драгметалла составляла $4 054,30 за тройскую унцию (+1.16%). По состоянию на 04:36 мск стоимость золота ускорила рост до $4 061,90 за унцию (+1.35%).