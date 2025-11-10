WSJ: США увеличат добычу сурьмы для оборонной промышленности

Стоимость этого минерала выросла в четыре раза после того, как КНР ввела ограничения на его экспорт в Соединенные Штаты, пишет газета

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 10 ноября. /ТАСС/. Горнодобывающие компании США увеличат добычу сурьмы, используемую оборонными предприятиями, из-за сокращения запасов этого минерала в стране после введенного КНР запрета на экспорт некоторых стратегических товаров двойного назначения. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

По ее информации, цены на сурьму выросли в четыре раза по сравнению с двумя годами ранее после того, как Китай ввел ограничения на экспорт этого минерала в США. Он широко используется в оборонной промышленности для улучшения качества пуль и бронебойных снарядов.

Отмечается, что США уже много лет не ведут крупную добычу сурьмы, поэтому сейчас американские компании подготавливают участки для этого в штатах Аляска и Айдахо. В сентябре Военное министерство США выделило $43 млн на ускорение добычи минерала на Аляске. Американское правительство также заключило контракт стоимостью $245 млн на поставку слитков с компанией United States Antimony, управляющей заводом по выплавке сурьмы.

Как пишет газета, Белый дом заявил, что в условиях перемирия в торговой войне между США и КНР поставки сурьмы возобновятся.

9 ноября пресс-служба Министерства коммерции КНР сообщила, что Китай приостановил запрет на экспорт в США некоторых стратегических товаров двойного назначения, включая галлий, германий, сурьму и сверхтвердые материалы.

В 2024 году Министерство коммерции КНР сообщило, что Китай ужесточил правила экспорта в США материалов для товаров двойного назначения.