В Кузбассе угольные предприятия-банкроты задолжали свыше 500 млн рублей

Заработную плату не получили 1 365 работников

Редакция сайта ТАСС

КЕМЕРОВО, 10 ноября. /ТАСС/. Угольные предприятия Кемеровской области, которые обанкрочены или находятся в стадии наблюдения, задолжали 509 млн рублей перед работниками. Об этом сообщил ТАСС председатель правительства Кузбасса Андрей Панов.

"Для выявления и анализа проблемных ситуаций, возникающих в сфере оплаты труда, организован ежедневный мониторинг задолженности по заработной плате на угольных предприятиях Кузбасса. Предприятия-банкроты, в том числе АО "Разрез "Инской", ООО "Шахта "Инская", имеют задолженность на 509 млн рублей перед 1 365 работниками", - сказал Панов.

Он добавил, что ситуация с выплатой долгов осложняется процедурами банкротства и отсутствием производственной деятельности на этих предприятиях. Исключение составляет шахта "Спиридоновская", где в начале ноября началась добыча угля, средства от продажи которого пойдут на погашение долгов по зарплате. По словам Панова, всем увольняемым оказывают помощь в трудоустройстве. В частности, служба занятости населения организует консультационные пункты на проблемных предприятиях, где работники получают разъяснения по трудовому законодательству, возможностям для трудоустройства, переобучения, организации собственного дела или досрочного оформления пенсии.

"Люди не остаются один на один со своими проблемами. Правительство Кузбасса полностью владеет ситуацией и оперативно участвует в регулировке рынка труда при высвобождении работников. Накопление долгов по заработной плате - часть масштабного кризиса в угольной отрасли. Для поддержки угледобывающих предприятий принимаются меры на разных уровнях. Компании подают заявки в Минэнерго РФ, затем подкомиссия Минфина России на заседании рассматривает ситуацию на каждом предприятии и принимает решение о возможности предоставления общесистемных льгот (отсрочки по налогам и сборам), а в отдельных случаях - индивидуальных мер поддержки. Всего подкомиссией рассмотрено более 40 предприятий, в том числе 16 кузбасских", - добавил Панов.

Кроме этого, по инициативе губернатора Ильи Середюка в Кузбассе помогают предприятиям на уровне региона, в том числе ведут переговоры с РЖД для обеспечения ритмичного вывоза угля, взаимодействуют с крупными металлургическими заводами по поставкам кокса с угольных предприятий, попавших в красную зону.

Об угольном кризисе в Кузбассе

Ситуацию с задолженностью по заработной плате на шахте "Инская" поставило на контроль Минэнерго РФ. Федеральная налоговая служба обратилась в Арбитражный суд Новосибирской области с требованием признать банкротом юридическое лицо, управляющее шахтой "Инская", после чего здесь началась процедура наблюдения. Арбитражный суд Кемеровской области также ввел процедуру наблюдения на шахте "Спиридоновская", где ранее уволилось свыше 650 человек.

В Кузбассе в угольной отрасли заняты более 110 тыс. человек. В регионе работают более 150 угольных предприятий, где добывается свыше 50% всего российского угля. Предприятия отрасли являются градообразующими для большей части городов региона, а налоги от угольной отрасли формируют основную доходную часть в бюджете области. За девять месяцев 2025 года угольщиками Кузбасса добыто 140,8 млн тонн угля, что на 4,8% ниже в сравнении с аналогичным периодом 2024 года.