Росприроднадзор не обжаловал отказ взыскать с Толмачево почти 1 млрд рублей

Ведомство считает, что аэропорт загрязнил болотный массив сточными водами

НОВОСИБИРСК, 10 ноября. /ТАСС/. Сибирское управление Росприроднадзора не смогло обжаловать отказ первой инстанции взыскать с аэропорта Толмачево 935 млн рублей за вред болотному массиву. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

"Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения", - говорится в карточке дела, которое рассматривал Седьмой арбитражный апелляционный суд.

Иск к АО "Аэропорт Толмачево" управление подало в Арбитражный суд Новосибирской области в ноябре 2024 года. Ведомство просило суд взыскать с организации 935 млн рублей в счет возмещения вреда, причиненного болотному массиву Толмачевские согры. По данным истца, в результате сбросов сточных вод аэропорт загрязнил болотный массив, было выявлено превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) загрязняющих веществ.

Однако суд первой инстанции отказал в удовлетворении требований, указав, что стоки аэропорта смешивались с отходами муниципального предприятия Новосибирска "Горводоканал". Также инстанция посчитала, что ответчик полностью возместил вред окружающей среде. Аэропорт построил необходимую инфраструктуру для сброса сточных вод, стоимость всех мероприятий составила 651 млн рублей. В результате концентрация загрязняющих веществ существенно снизилась. Суд, кроме того, не согласился с расчетом вреда болотному массиву.