"Ведомости": правительство рассмотрит законопроект о механизме технологического сбора

Согласно законопроекту, плательщиками технологического сбора станут как импортеры, так и российские производители продукции вне зависимости от степени локализации

Редакция сайта ТАСС

© Владимир Гердо/ ТАСС

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Правительство России обсудит вопрос о механизме реализации технологического сбора, средства от которого направят на развитие радио- и микроэлектронной промышленности. Соответствующие поправки в закон о промышленной политике разработал Минпромторг, а Минфин 6 ноября внес документ на рассмотрение правительства, сообщили "Ведомости" со ссылкой на близкие к ведомствам источники.

Согласно законопроекту, плательщиками технологического сбора станут как импортеры, так и российские производители продукции вне зависимости от степени локализации. При этом сбор будет распространяться только на категории товаров с низкой долей отечественных производителей, уточнил источник газеты.

Перечень таких товаров правительство утвердит поэтапно. На первом этапе мера коснется только готовой продукции. Ставка сбора будет определяться индивидуально для каждой товарной позиции и зависеть от ее стоимости. По словам источника "Ведомостей", максимальная фиксированная ставка для наиболее дорогих товаров не превысит 5 тыс. рублей.

Администратором технологического сбора станет Минпромторг, а оператора определит правительство. При этом, отмечают источники, Центр развития перспективных технологий, отвечающий за систему маркировки, не рассматривается в качестве оператора.

Средства, собранные в рамках технологического сбора, направят на финансовое обеспечение мер по развитию отечественной радио- и микроэлектроники. Введение сбора планируется с 1 сентября 2026 года, что позволит бизнесу подготовиться к новым требованиям, сообщил источник "Ведомостей".

Газета направила запросы в Минпромторг, Минфин и аппарат правительства.