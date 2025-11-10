Wildberries запустил бесплатный дипфейк-детектор

Новое решение позволяет за несколько секунд определить, создано ли изображение с помощью ИИ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Онлайн-ретейлер Wildberries запустил бесплатный дипфейк-детектор, который позволяет пользователям выявлять изображения, сгенерированные с помощью искусственного интеллекта. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе объединенной компании Wildberries & Russ.

"Компания РВБ запустила открытую бета-версию собственного сервиса для выявления дипфейков - изображений, сгенерированных с помощью искусственного интеллекта", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, новое решение позволяет за несколько секунд определить, создано ли изображение с помощью ИИ. Бета-версия детектора бесплатная и доступна всем пользователям. "Сервис может быть полезен в самых разных ситуациях: например, чтобы удостовериться в реальности иллюстрации из новостной сводки; понять, настоящая ли картинка размещена в интернет-магазине в отзывах к товару, который хочется купить; и так далее", - отметили в компании.

Точность распознавания сгенерированных изображений доведена до 95%. При этом по итогам открытого тестирования команда исправит выявленные недочеты и примет решение о дальнейшем векторе развития продукта. Планируется, что детектор позволит анализировать не только изображения, но и аудио, видео, а также текст, сказано в сообщении.

"В мире, где граница между реальным и искусственным постепенно стирается, доверие становится как никогда ценным. Бета-версия нашего нового сервиса уже позволяет каждому человеку проверить достоверность любого изображения, а в дальнейшем это можно будет сделать и с медиафайлами других форматов", - прокомментировал руководитель Trust & Safety РВБ Игорь Сомов.