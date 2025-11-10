На Урале создали комплекс для предотвращения экологических катастроф

Импортозамещающая разработка повышает уровень технологического суверенитета России

Редакция сайта ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 10 ноября. /ТАСС/. Комплекс для предотвращения экологических катастроф при авариях на нефтегазовых месторождениях, расположенных на глубине до 500 м, создали в Челябинске. Импортозамещающая разработка повышает уровень технологического суверенитета России, сообщил ТАСС министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области Михаил Кнауб.

"Первую отечественную разработку для ликвидации аварий, связанных с открытым фонтанированием нефти и газа на участках континентального шельфа на глубине до 500 метров, спроектировали и выпустили инженеры челябинской промышленной компании "Анеко". Этот проект способствует достижению технологического суверенитета страны", - сказал собеседник агентства.

По его словам, принцип работы комплекса основан на дистанционном управлении запорной арматурой. В случае аварии грузовое судно доставляет устройство к скважине. Комплекс устанавливается на ее устье и делает его герметичным по команде с пульта управления.

"Полное прекращение выброса нефти или газа обеспечивает шиберная задвижка с гидроприводом, конструкция которой выдерживает давление до 700 атмосфер", - добавил министр.

Промышленная компания "Анеко" - производитель высокотехнологичного устьевого оборудования для бурения, сервиса и эксплуатации нефтегазовых скважин. Предприятие обладает современным станочным парком с ЧПУ, испытательными стендами, собственной инженерно-конструкторской службой.