Калининградский янтарный комбинат обновил рекорд добычи минерала за год

В Приморском карьере в сезоне 2025 года извлекли 712 тонн янтаря

Редакция сайта ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 10 ноября. /ТАСС/. Янтарный комбинат в Калининградской области установил новый годовой рекорд по добыче самоцвета. В Приморском карьере в сезоне 2025 года извлекли 712 тонн янтаря. Об этом говорится в сообщении предприятия.

"Калининградский янтарный комбинат госкорпорации "Ростех" завершил сезон добычи на крупнейшем в мире месторождении самоцвета. Всего в этом году из недр Приморского карьера извлечено 712 тонн янтаря. Этот результат превысил прошлогодний рекорд на 85 тонн", - сказано в сообщении.

Показатель добычи 2025 года стал максимальным в полувековой истории Приморского карьера. Разрабатывать месторождение комбинат начал в 1976 году. Объем добычи в начале работы составил 47 тонн в год. К 2014 году выработка выросла до 260 тонн. После того, как предприятие вошло в госкорпорацию "Ростех", был модернизирован горнодобывающий комплекс комбината и за последние 10 лет объем увеличился более чем в 2,5 раза - до 712 тонн.

Как отметили на предприятии, в 2025 году работы в карьере комбинат начал 3 марта. Изначальный план на сезон 2025 года составлял 600 тонн доведенного, то есть очищенного и прошедшего первичную сортировку янтаря.

Калининградский янтарный комбинат Ростеха является крупнейшим предприятием на международном рынке янтаря. На его долю приходится порядка 89% мировой легальной добычи этого самоцвета.