Первый в КНР пассажирский дирижабль начнут использовать в 2026 году

Полет будет проходить на высоте 100-300 м

Редакция сайта ТАСС

ШАНХАЙ, 10 ноября. /ТАСС/. Китайская корпорация авиационной промышленности (AVIC) планирует в 2026 году начать использовать первый в КНР дирижабль для перевозки пассажиров. Об этом говорится в заявлении разработчика.

Официально модель летательного аппарата называется AS700 "Сянъюнь" ("Благовещие облака" - прим. ТАСС). При этом неофициально дирижабль прозвали "небесной белухой" из-за его цвета и формы, напоминающей кита. Это первый в Китае пилотируемый дирижабль, независимо разработанный в соответствии со стандартами летной годности.

Длина дирижабля составляет 50 м, максимальная дальность полета - 700 км. Борт вмещает до 10 человек. Полет будет проходить на высоте 100-300 м.

Помимо воздушного туризма, летательный аппарат будет использоваться в аварийно-спасательных работах, а также для рекламы и других целей.

Китай в последние годы активно развивает так называемую низковысотную экономику - сферу практического применения беспилотников, дирижаблей и летательных аппаратов вертикального взлета и посадки. По прогнозам Управления гражданской авиации КНР, рыночная стоимость этого сектора в 2025 году составит 1,5 трлн юаней ($210 млрд), а к 2035 году этот показатель может достичь 3,5 трлн юаней ($490 млрд).