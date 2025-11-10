Суд удовлетворил иск "Транснефти" к Euroclear Bank на $85 млн

Слушание дела проходило в закрытом режиме

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск "Транснефти" к Euroclear Bank на сумму $85 млн, следует из картотеки арбитражных дел.

Дело слушалось в закрытом режиме, его подробностей в материалах не представлено. Представитель компании заявлял ранее, что представляемые в ходе заседания сведения о плановых и фактических финансовых вложениях "Транснефти", в том числе в ценные бумаги внешних эмитентов, являются коммерческой тайной.

В качестве третьих лиц в деле выступают Газпромбанк и Национальный расчетный депозитарий.

Euroclear - одна из крупнейших международных расчетно-клиринговых организаций, специализируется на обслуживании транзакций с ценными бумагами. Основана в 1968 году, головной офис расположен в Брюсселе.

"Транснефть" - российская транспортная монополия, оператор магистральных нефтепроводов России. Государству принадлежит 78,55% уставного капитала компании, или 100% голосующих акций.