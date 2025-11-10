В Дагестане планируют сформировать реестр субъектов креативной экономики

По словам руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям республики Хаджимурада Исрапилова, попасть в реестр можно будет по заявке

ПЯТИГОРСК, 10 ноября. /ТАСС/. Реестр субъектов креативной экономики сформируют на базе Центра поддержки предпринимательства Дагестана для поддержки развития этой отрасли. До конца года намерены отобрать определенное количество предпринимателей, которые в него войдут, сообщил в видеоинтервью в студии ТАСС руководитель Агентства по предпринимательству и инвестициям Дагестана Хаджимурад Исрапилов.

"Мы определили центр поддержки предпринимательства республики как опорную организацию, и на базе него сейчас намерены сформировать реестр субъектов креативной индустрии для того, чтобы уже оказывать целенаправленную поддержку этой отрасли. В ближайшее время мы планируем провести ряд мероприятий, которые будут способствовать разработке документа стратегического планирования и отдельной программы развития креативной индустрии", - сообщил Исрапилов.

По его словам, попасть в реестр можно будет по заявке. "Реестр формируется по заявочной форме. Сейчас принята нормативно-правовая база, будем все это оцифровывать, и потом можно будет подать заявление в электронном виде. <…> Я думаю, до конца года мы выйдем на определенное количество предпринимателей, чтобы уже сформировать программу по запросам самого бизнеса", - добавил спикер.

Он также отметил, что большой прорыв в развитии креативной индустрии в экономике произошел благодаря гастрономии. "Основной вклад в структуре отраслей креативной индустрии у нас демонстрирует гастрономия. Как показывают официальные данные, благодаря гастрономии мы сделали отдельный прорыв в развитии креативной индустрии. Также популярны наши народно-художественные промыслы, ремесла, есть большой потенциал и в наших брендах одежды. В последние несколько лет в республике снимаются хорошие популярные фильмы федерального и международного уровня, которые становятся своего рода амбассадорами нашей культуры и традиций", - рассказал Исрапилов.