В Красноярске приняли иск к производителю спутников на 177 млн рублей

Судебное заседание назначили на 1 декабря

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОЯРСК, 10 ноября. /ТАСС/. Компания "Спецстройсервис" подала иск в арбитражный суд Красноярского края к "Информационным спутниковым системам" имени академика М. Ф. Решетнева" о признании недействительным требований по выплате банковских гарантий на сумму 177,4 млн рублей. Об этом говорится в картотеке арбитражных дел.

"ООО "Спецстройсервис" обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к АО "Информационные спутниковые системы" имени академика М. Ф. Решетнева" о признании недействительным требования о выплате денежных средств по банковской гарантии <…> в сумме 177,4 млн рублей", - говорится в картотеке.

Согласно материалам суда, банковская гарантия адресована Русскому народному банку. Других подробностей в судебном определении не представлено. Суд принял иск к рассмотрению и назначил первое судебное заседание на 1 декабря.

АО "Информационные спутниковые системы" имени академика М. Ф. Решетнева" (входит в госкорпорацию "Роскосмос") - российский лидер по созданию космических аппаратов связи, телевещания, ретрансляции, навигации, геодезии. ООО "Спецстройсервис", согласно данным из открытых источников, - московская компания, основным видом деятельности которой является строительство жилых и нежилых зданий.