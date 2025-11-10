Сбер планирует сократить выбросы парниковых газов на 117 тыс. тонн к 2030 году

Уже реализованные решения позволили достичь снижения потребления энергии на 15% относительно уровня 2019 года, отметили в банке

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Сбер утвердил программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период 2026-2030 годов, ее реализация позволит сократить выбросы парниковых газов на более чем 117 тыс. тонн углекислого газа. Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Совокупный экономический эффект по программе составит более 11 млрд рублей, технологический эффект - снижение потребления на 336 млн кВт-ч, ESG-эффект - сокращение выбросов парниковых газов на более 117,6 тыс. тонн углекислого газа", - сказано в сообщении.

Как отметили в банке, программа нацелена на системное снижение потребления энергоресурсов. В частности, через внедрение инновационных и зеленых технологий, включая искусственный интеллект, а также оснащение объектов банка автоматизированным учетом энергии.

"Мы считаем, что недостаточно просто осуществить насыщение объектов банка современным энергетически эффективным оборудованием. Нужна системная работа по оценке и обеспечению оптимальных с энергетической точки зрения режимов работы инженерных систем", - прокомментировал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Как отмечается, уже реализованные решения позволили достичь снижения потребления энергии на 15% относительно уровня 2019 года. Банк сохраняет цель по достижению углеродной нейтральности по прямым и косвенным выбросам к 2030 году.