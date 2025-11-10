"Камаз" вернулся к работе в режиме полной рабочей недели

Окончательное решение о графике работы автоконцерна в этот период будет принято на заседании финансового комитета в конце ноября

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. "Камаз" вернулся к пятидневной рабочей неделе после работы в режиме четырехдневки с августа по октябрь 2025 года.

Ранее компания сообщила, что генеральный директор ПАО "Камаз" Сергей Когогин принял решение отменить приказ о введении неполной рабочей недели с 10 ноября 2025 года.

В октября в "Камазе" также заявляли, что, по предварительной оценке, в декабре сохранится пятидневная рабочая неделя. Окончательное решение о графике работы автоконцерна в этот период будет принято на заседании финансового комитета в конце ноября после оценки перспектив загрузки производства.