"Ангара" попросила рассмотреть иск Минлесхоза Приамурья в обычном порядке

Министерство обратилось в арбитраж о взыскании 535 тыс. рублей за повреждение леса после крушения самолета Ан-24 под городом Тында

ИРКУТСК, 10 ноября. /ТАСС/. Авиакомпания "Ангара" обратилась в арбитражный суд Иркутской области с ходатайством о рассмотрении иска Министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области в обычном порядке. Об этом говорится в картотеке арбитражных дел.

Ранее Минлесхоз Амурской области обратился в арбитраж о взыскании 535 тыс. рублей за повреждение леса после крушения самолета Ан-24 под городом Тында в Приамурье. Суд принял заявление к рассмотрению в упрощенном производстве.

"Ходатайство (заявление) о переходе к рассмотрению дела по общим правилам искового производства", - говорится в материалах суда. Пока в картотеке нет информации о рассмотрении этого года ходатайства.

5 ноября Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта авиакомпании "Ангара" на выполнение коммерческих воздушных перевозок. Как уточняли в Росавиации, решение принято в целях обеспечения безопасности полетов, на основании акта внеплановой проверки МТУ Ространснадзора по Сибирскому федеральному округу. До этого ведомство аннулировало сертификат авиационного учебного центра авиакомпании "Ангара" по итогам внеплановой проверки после авиакатастрофы самолета Ан-24 в Амурской области, а также сертификат авиакомпании на техническое обслуживание воздушных судов.