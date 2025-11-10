Россия и Индия обсудили расширение сотрудничества в атомной отрасли

МОСКВА, 10 ноября /ТАСС/. Руководство Росатома и департамента по атомной энергии Индии обсудили в Мумбаи расширение сотрудничества в атомной отрасли, в том числе проекты АЭС большой и малой мощности и взаимодействие в сфере ядерного топливного цикла, говорится в сообщении Росатома.

"Обсуждение затронуло вопросы расширения партнерства, включая проработку проектов атомных станций большой и малой мощности и кооперацию в области ядерного топливного цикла", - отмечается в сообщении.

В ходе рабочей встречи генерального директора госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева с руководителем департамента по атомной энергии Индии Аджитом Кумаром Моханти также подробно был рассмотрен ход строительства атомной электростанции "Куданкулам" - крупнейшей АЭС в Индии и флагманского проекта российско-индийского технологического и энергетического сотрудничества.

Блоки № 1 и № 2 были подключены к национальной энергосети Индии в 2013 и 2016 гг. и снабжают электроэнергией южноиндийский регион. На энергоблоке № 3 сейчас ведутся предпусковые операции, идет подготовка к одному из важнейших событий - испытанию систем безопасности. Параллельно продолжаются строительно-монтажные работы и поставки оборудования на энергоблок № 4, а также активно ведется сооружение третьей очереди - энергоблоков № 5 и № 6.

