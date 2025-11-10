{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
Путин 10 ноября встретится с Грефом

Диалог носит регулярный, постоянный характер, отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Сергей Бобылев/POOL/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин 10 ноября в Кремле встретится главой Сбербанка Германом Грефом. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"[Президент] примет Германа Грефа, председателя правления Сбербанка. Банк крупнейший в нашей стране, системообразующий, поэтому диалог носит регулярный, постоянный характер", - сказал представитель Кремля.

Представитель Кремля добавил, что 10 ноября у президента не ожидаются крупные публичные мероприятия. У Путина проходят внутренние встречи и совещания в Кремле. "Сегодня день спокойный", - заключил Песков.

Последняя встреча Путин с Грефом тет-а-тет прошла 29 июля. Тогда они обсудили в том числе итоги работы Сбера за прошлый год, текущую деятельность банка и ипотеку. В 2024 году российский лидер обсуждал с главой Сбербанка рост частных инвестиций в стране. Греф также доложил Путину о новых социальных и инфраструктурных объектах в регионах, открытие которых стало возможно благодаря выделенным Сбербанком средствам.

