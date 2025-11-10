Ставрополье направит более 2 млрд рублей на поддержку бойцов СВО и соцсферу

Также в регионе планируется увеличить объем господдержки аграриев

СТАВРОПОЛЬ, 10 ноября. /ТАСС/. Более 2 млрд рублей дополнительно направят власти Ставропольского края на поддержку бойцов СВО и социальную сферу. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.

"Утвердили дополнительные поступления в 2,2 млрд рублей. К этой сумме добавим средства из краевого резервного фонда и направим дополнительные деньги на важные для региона направления. Это поддержка участников СВО и их близких, меры социальной поддержки для льготников разных категорий", - написал он.

Кроме того, планируется увеличить финансирование на развитие социальной инфраструктуры и объем господдержки аграриев.

"При этом мы полностью выдерживаем вектор по расходам, который взяли на этот год. Учитывая вызовы времени, ориентируемся на три ключевых приоритета: поддержка СВО, обеспечение льгот и социальных выплат для ставропольцев и зарплаты бюджетникам", - рассказал Владимиров.

Он добавил, что, несмотря на корректировки, дефицит бюджета и объем госдолга остаются неизменными.