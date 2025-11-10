Резидентами будущего "сухого порта" Дагестана планируют стать шесть компаний

По словам руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям республики Хаджимурада Исрапилова, для строительства порта будет выделено порядка 100 га, после территорию намерены увеличить в два раза

ПЯТИГОРСК, 10 ноября. /ТАСС/. Порядка шести предварительных соглашений уже имеются с будущими резидентами "сухого порта", который намерены построить в поселке Шамхал Республики Дагестан. Об этом сообщил в ходе видеоинтервью в студии ТАСС руководитель Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан Хаджимурад Исрапилов.

"По предварительной договоренности имеются соглашения с 5-6 резидентами. Они совершенно разного плана: строительные материалы, пищевая промышленность и другие отрасли. Пока мы их изучаем, более конкретно скажем в первом квартале следующего года", - сообщил Исрапилов.

По его словам, для строительства порта будет выделено порядка 100 га, после территорию намерены увеличить в два раза.

"Сегодня реализуется проект по модернизации и расширению морского торгового порта и по строительству "сухого порта" в поселке Шамхал города Махачкалы. Изначально под данную площадку предполагается порядка 100 гектаров с возможностью дальнейшего расширения в два раза. Есть уже предварительный список резидентов и инициаторов определенных проектов, которые сегодня рассматриваются, изучаются, и я думаю, в первом квартале уже следующего года пройдет закрепление статуса данной территории по нормативно-правовой базе", - добавил спикер.