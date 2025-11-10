Объем ФНБ на 1 ноября составил 13,2 трлн рублей

Объем ликвидных активов фонда на 1 ноября достиг 4,2 трлн рублей

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) по состоянию на 1 ноября 2025 года составил 13,2 трлн рублей, или 6% от прогнозируемого на 2025 год ВВП, сообщается на сайте Минфина России.

Сумма эквивалентна $163,99 млрд. На 1 октября объем ФНБ составлял 13,2 трлн рублей.

Объем ликвидных активов фонда на 1 ноября достиг 4,2 трлн рублей (1,9% ВВП, прогнозируемого на 2025 год), что эквивалентно $51,6 млрд. На 1 октября показатель составлял 4,2 трлн рублей.

Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в долларах, с 15 декабря 2024 года по 31 октября 2025 года составила $80,2 млн (эквивалент 6,5 млрд руб.).

Курсовая разница по номинированным в иностранной валюте активам Фонда и переоценка стоимости золота, в которое инвестированы средства фонда, за период с 1 января по 31 октября 2025 года в совокупности составили минус 124,6 млрд рублей.

На отдельных счетах по учету средств ФНБ в ЦБ РФ размещено 209,2 млрд китайских юаней, 173,1 тонны золота в обезличенной форме.