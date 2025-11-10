На форуме Казахстана и России обсудят приграничное сотрудничество

В ходе мероприятия планируется подписание двусторонних соглашений

АСТАНА, 10 ноября. /ТАСС/. Совместные проекты приграничных регионов, а также новые направления сотрудничества Казахстана и РФ в различных сферах будут обсуждаться 11-12 ноября в Уральске на форуме межрегионального сотрудничества, который пройдет с участием членов правительств двух стран. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе администрации главы Западно-Казахстанской области (ЗКО).

"В рамках форума состоится заседание Казахстанско-Российского делового совета, выставка сотрудничества, встречи в формате В2В, форумы молодежи и волонтеров, а также сессии по совместным проектам приграничных регионов", - отметили в пресс-службе.

По ее данным, на мероприятии в административном центре ЗКО "ожидается участие членов правительства Республики Казахстан и Российской Федерации, представителей деловых кругов, инвесторов, экспертов, молодежных организаций и средств массовой информации". В ходе мероприятия будут обсуждаться новые возможности сотрудничества в сферах развития рабочих профессий, промышленности, цифровизации, транспорта и логистики, аграрного сектора и энергетики, а также планируется подписание ряда двусторонних соглашений, указали в пресс-службе.