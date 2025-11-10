Рост чистой прибыли Сбербанка по итогам 2025 года может составить около 6%

Глава банка Герман Греф надеется, что в 2026 году дивидендные выплаты увеличатся

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Сбербанк рассчитывает по итогам 2025 года нарастить чистую прибыль на 6% и увеличить дивидендные выплаты по сравнению с 2024 годом, сообщил глава банка Герман Греф на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мы, я надеюсь, что в следующем году свой рекорд побьем по дивидендам. Мы планируем, что в этом году мы получим прибыль примерно на 6% выше, чем в прошлом году, поэтому в следующем году дивиденды будут у нас выше", - сказал он.