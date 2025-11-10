Путин на встрече с Грефом отметил солидную устойчивость Сбербанка

Председатель правления Сбера рассказал о рекордных выплатах дивидендов - 787 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отметил солидную устойчивость Сбербанка на встрече с его главой Германом Грефом.

Председатель правления Сбера рассказал о рекордных выплатах дивидендов - 787 млрд рублей. Греф также отметил, что в 2025 году банк получит примерно на 6 п.п. прибыли выше, чем в 2024-м, поэтому дивиденды будут выше.

"Это говорит о такой солидной устойчивости финансового учреждения", - заметил Путин.