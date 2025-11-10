Ferrexpo на Украине приостановила работу с рудой из-за проблем с электричеством

Также остановили работу дочерние предприятия компании - Ferrexpo Poltava Mining и Ferrexpo Yeristovo Mining

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Горнорудная швейцарская компания Ferrexpo с основными активами на Украине приостановила производство и экспорт железорудной продукции из-за сбоя в электроснабжении в Полтавской области. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Утром 8 ноября в результате взрывов были повреждены объекты передачи энергии в шахтерском городе Горишние Плавни, где находится Ferrexpo, и в расположенном неподалеку крупном промышленном городе Кременчуг, сообщается в документе. Из-за повреждений подача электроэнергии в Горишние Плавни была прекращена. Остановили работу дочерние предприятия Ferrexpo - Ferrexpo Poltava Mining и Ferrexpo Yeristovo Mining (Полтавский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты), говорится в пресс-релизе.

Компания уточняет, что за выходные удалось частично восстановить электроснабжение, а процесс переработки частично возобновлен в ограниченном объеме, но работы над устранением проблемы еще не завершены.

Полтавский горно-обогатительный комбинат (ГОК) называют владельцем наибольших запасов железной руды в Европе. ГОК имеет полный технологический цикл - от добычи сырой руды до производства подготовленного сырья для металлургических заводов.

8 ноября на Украине вновь сообщили о массовых повреждениях объектов энергетической инфраструктуры, были введены экстренные и аварийные отключения света. Позже стало известно, что остановлены обе ТЭС госкомпании "Центрэнерго" - Змиевская в Харьковской области и Трипольская в Киевской. Также серьезные повреждения получили Приднепровская ТЭС холдинга ДИЭК в Днепропетровской области и Кременчугская ГЭС.

В Минобороны России сообщили, что ВС РФ в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам России нанесли массированный удар по предприятиям украинского ВПК и объектам газо-энергетического комплекса Украины, обеспечивавшим их работу.