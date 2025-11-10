"Аэрофлот" традиционно бесплатно перевезет снаряжение для водных и лыжных видов спорта

Акция будет действовать на собственных рейсах "Аэрофлота" и авиакомпаний, выполняемых под кодом SU: "Россия" и "Аврора"

Редакция сайта ТАСС

Москва, 10 ноября. /ТАСС/. "Аэрофлот" в рамках традиционной ежегодной акции до 15 мая будет бесплатно перевозить снаряжение для лыжных и водных видов спорта, сообщила компания.

"Аэрофлот" в рамках традиционной ежегодной акции до 15 мая 2026 года будет бесплатно перевозить спортивное снаряжение. Любители активного отдыха смогут провезти без оплаты один комплект лыжного снаряжения либо снаряжение для серфинга, кайтсерфинга, вейкбординга, виндсерфинга, сапсерфинга или дайвинга - общим весом до 23 кг",- говорится в сообщении.

Акция будет действовать на собственных рейсах "Аэрофлота" и авиакомпаний, выполняемых под кодом SU: "Россия" и "Аврора". Снаряжение можно бесплатно провозить по билетам всех тарифов, кроме групп "Лайт" и "Шаттл".

Один комплект лыжного снаряжения представляет собой на выбор или одну пару лыж и пару палок в чехле и (или) одно место багажа с экипировкой, или один сноуборд в чехле и одно место багажа с экипировкой.

Один комплект снаряжения для серфинга (кайтсерфинга, вейкбординга, виндсерфинга, сапсерфинга) может включать в себя не более двух досок, не более трех комплектов плавников для доски, пару креплений, гидрокостюм, не более двух пар гидросапог и прочие аксессуары включая весло для сапсерфинга общим весом до 5 кг. Дополнительно в комплект снаряжения для виндсерфинга входит парус с мачтой в чехле.

Комплект для дайвинга может включать в себя компенсатор плавучести, гидрокостюм, шлем, пару перчаток, пару ботов и ластов, манометр, регулятор (октопус), маску с трубкой и другие аксессуары общим весом до пяти кг.