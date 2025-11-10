ТАСС: независимые трейдеры за неделю нарастят предложение топлива

Увеличение происходит на фоне рекомендаций правительства и профильных министерств к нефтяным компаниям нарастить объемы реализации на внутреннем рынке для стабилизации цен

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Независимые участники рынка нефтепродуктов (трейдеры, нефтебазы) нарастили планируемые к реализации на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) объемы топлива на эту неделю, с 10 по 14 ноября. Заявленное суммарное предложение бензина и дизельного топлива в секторе мелкого опта ("самовывоз автомобильным транспортом") не превысит 250 тонн в сутки, следует из данных биржевых заявок, проанализированных ТАСС.

Планы реализации на эту неделю выше показателей прошлой недели (с 5 по 7 ноября), которые составили 150 тонн в сутки.

Рост биржевого предложения со стороны независимых трейдеров происходит на фоне рекомендаций правительства РФ и профильных министерств к нефтяным компаниям нарастить объемы реализации на внутреннем рынке для стабилизации цен.