Представитель перевозчиков Литвы предупредил о потерях для фур в Белоруссии

Президент литовской ассоциации грузоперевозчиков "Линава" отметил, что до открытия границы с Литвой накопятся серьезные суммы за простой и оплату стоянки грузовиков на белорусской территории

ВИЛЬНЮС, 10 ноября. /ТАСС/. Простой и плата за стоянку в Белоруссии приведут к таким финансовым потерям, что литовские фуры, застрявшие в соседней стране из-за одностороннего закрытия Вильнюсом границы, не будет смысла забирать. Об этом в эфире национального радио LRT заявил президент литовской ассоциации грузоперевозчиков "Линава" Эрландас Микенас.

"Придется платить владельцам площадок за стоянку. Пока мы (Литва - прим. ТАСС) соберемся открыть границу, накопятся такие суммы, что забирать эти машины не будет смысла", - сказал он.

Помимо платы за площадки, куда по распоряжению белорусских властей должны с границы переехать грузовики, сутки простоя фуры обходятся грузовым компаниям в €200.

29 октября Литва, ссылаясь на необходимость борьбы с активизацией запуска через границу воздушных шаров с сигаретной контрабандой, полеты которых угрожают безопасности гражданской авиации, закрыла автодорожную границу с Белоруссией. Железнодорожные перевозки пока работают.