Минпромторг рассказал о поэтапном введении технологического сбора

Его сначала его будут взимать с готовой электронной аппаратуры, а затем с электронных компонентов и модулей

Редакция сайта ТАСС

© Александр Рюмин/ ТАСС

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Технологический сбор планируется вводить в России поэтапно - сначала его будут взимать с готовой электронной аппаратуры, в том числе с ноутбуков и смартфонов, а затем с электронных компонентов и модулей. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ.

Как отметили в министерстве, поэтапное введение сбора позволит бизнесу адаптироваться, а государству - отладить механизм.

"На первом этапе планируется взимать сбор с готовой электронной аппаратуры - такой, как ноутбуки, смартфоны и светотехнические изделия, что позволит запустить механизм и начать аккумулировать средства на развитие отрасли. Вторым этапом сбор будет распространен на электронные компоненты и модули, которые являются основой для этой аппаратуры. Это ключевой элемент для стимулирования глубокой локализации производства внутри страны", - рассказали в Минпромторге.

"До внедрения этого шага, чтобы не допустить двойного налогооблажения - на детали и на готовое изделие, будет проведено его тестирование и консультации с бизнес-сообществом для выработки корректного механизма реализации второго этапа", - подчеркнули в министерстве.

Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов заявлял, что министерство прорабатывает возможность введения промышленного сбора в некоторых особо важных отраслях промышленности. По его словам, механизм будет распространяться как на производителей продукции, так и на импортеров.