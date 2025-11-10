Технологический сбор в России. Главное о запуске механизма
Редакция сайта ТАСС
13:15
Минпромторг уточнил, как именно будет внедряться технологический сбор в России и на какие цели направят полученные средства.
ТАСС собрал основные тезисы.
- Сначала сбор введут на готовую электронную продукцию, включая "ноутбуки, смартфоны и светотехнические изделия". Это, отметили в министерстве, даст возможность "начать аккумулировать средства на развитие отрасли".
- На втором этапе сбор планируется распространить на компоненты и модули, являющиеся основой этой аппаратуры. Это, заявили в ведомстве, станет ключевым элементом "стимулирования глубокой локализации производства" в России.
- Перед введением второго этапа пройдут консультации с бизнес-сообществом, чтобы исключить риск двойного налогообложения (и на детали, и на готовое изделие).
- Поступления от технологического сбора направят на финансирование государственных программ поддержки и развития электронной и радиоэлектронной промышленности России.
- Глава министерства Антон Алиханов ранее заявлял, что ведомство прорабатывает возможность введения промышленного сбора в особо важных отраслях. Он отмечал, что механизм должен распространяться как на производителей, так и на импортеров.