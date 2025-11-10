ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Технологический сбор в России. Главное о запуске механизма

Минпромторг уточнил, как именно будет внедряться технологический сбор в России и на какие цели направят полученные средства.

ТАСС собрал основные тезисы.

  • Сначала сбор введут на готовую электронную продукцию, включая "ноутбуки, смартфоны и светотехнические изделия". Это, отметили в министерстве, даст возможность "начать аккумулировать средства на развитие отрасли".
  • На втором этапе сбор планируется распространить на компоненты и модули, являющиеся основой этой аппаратуры. Это, заявили в ведомстве, станет ключевым элементом "стимулирования глубокой локализации производства" в России.
  • Перед введением второго этапа пройдут консультации с бизнес-сообществом, чтобы исключить риск двойного налогообложения (и на детали, и на готовое изделие).
  • Поступления от технологического сбора направят на финансирование государственных программ поддержки и развития электронной и радиоэлектронной промышленности России.
  • Глава министерства Антон Алиханов ранее заявлял, что ведомство прорабатывает возможность введения промышленного сбора в особо важных отраслях. Он отмечал, что механизм должен распространяться как на производителей, так и на импортеров.
 
