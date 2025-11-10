Статья

Технологический сбор в России. Главное о запуске механизма

Редакция сайта ТАСС

© Александр Щербак/ ТАСС

Минпромторг уточнил, как именно будет внедряться технологический сбор в России и на какие цели направят полученные средства.

ТАСС собрал основные тезисы.