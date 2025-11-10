Пусконаладочные работы на 3-м блоке АЭС "Куданкулам" начнутся в 2026 году

Глава Росатома Алексей Лихачев отметил, что третьи страны, которые в ходе реализации этого проекта "продемонстрировали неверность своим обязательствам", были успешно заменены дружественными государствами

МОСКВА, 10 ноября /ТАСС/. Пусконаладочные работы на 3-м блоке атомной электростанции "Куданкулам" в Индии начнутся в 2026 году, российское оборудование поставлено практически в полном объеме, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев в интервью телеканалу "Россия-24".

"В активной стадии [обсуждения] - реализация еще четырех энергоблоков, это 3-й, 4-й, 5-й и 6-й. Причем на 3-й энергоблок практически все российское оборудование поставлено. И в следующем году мы начинаем пусконаладочные работы. Это будет огромный праздник - введение нового блока-миллионника. Очень вдохновляет и индийскую сторону, и нас, и наших строителей", - сказал он.

Лихачев отметил, что третьи страны, которые в ходе реализации этого проекта "продемонстрировали неверность своим обязательствам", были успешно заменены дружественными странами. "Поэтому вызовы, наоборот, делают нас крепче, наше сотрудничество более эффективным", - подчеркнул глава Росатома.