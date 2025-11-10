В "VK видео" обновили дизайн и навигацию детского раздела

Интерфейс стал проще, визуально структурированнее и интуитивно понятнее, рассказали в пресс-службе компании

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Видеосервис "VK видео" обновил дизайн и навигацию интерфейса раздела "Детям", сообщает пресс-служба VK.

"VK видео" представил обновление витрины "Детям", сообщили в пресс-службе, добавив, что это один из самых быстрорастущих сегментов платформы. Отмечается, что новый дизайн учитывает особенности детского восприятия и потребности семейной аудитории. Интерфейс стал проще, визуально структурированнее и интуитивно понятнее для родителей и детей.

Как пояснили в VK, анализ пользовательских сценариев показал, что для родителей и детей особенно важны простота навигации, быстрый доступ к любимому контенту и яркая визуальная структура. Также сегмент такой аудитории ищет контент по жанрам, а также по любимым персонажам, конкретным интересам или блогерам.

Теперь, согласно представленным данным, в верхней части страницы сервиса находится "карусель" с новинками и популярными релизами, а ниже находятся тематические подборки по интересам. В свою очередь в блоке "Популярные каналы" собрали ведущих авторов и блогеров, также доступна навигация по мультфильмам, телеканалам, фильмам и интерактивным форматам.

"Обновление также стало ответом на стремительный рост интереса к детскому контенту на платформе", - добавили в пресс-службе. В сентябре 2025 года среднесуточная аудитория детского раздела выросла вдвое с начала года, а время смотрения детского контента достигло 500 млн минут в день.