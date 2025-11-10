Минпромторг фиксирует рост числа российских брендов парфюмерии на рынке

Отечественной продукции доверяют все больше потребителей, отметил замминистра ведомства Михаил Юрин

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Минпромторг РФ фиксирует рост числа отечественных брендов парфюмерии, а также увеличение объемов производства продукции. Об этом журналистам сообщил замминистра промышленности и торговли РФ Михаил Юрин на полях выставки "Химия-2025".

"Мы вновь фиксируем увеличение количества российских компаний, увеличение количества брендов, которые представлены на рынке. И, соответственно, увеличение объемов производства. Те цели, которые перед нами ставились еще в 2022 году, увеличение в два-три раза объемов производства, мы их в принципе и достигаем", - сказал он.

Также, по словам замминистра, растет и доля приверженцев российских брендов. "Потихоньку тренд меняется, и нашей продукции все больше и больше потребители доверяют", - отметил он.