Kvadra разрабатывает десктопную версию своей операционной системы

Разработка гармонично дополняет стек технологических решений от одного вендора - оборудование, kvadraBIOS, kvadraOS mobile, kvadraOS desktop и единый сервис поддержки, отметили в компании

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Российский разработчик персональных устройств Kvadra разрабатывает десктопную операционную систему (ОС) kvadraOS для создания полноценной линейки персональных устройств. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании Yadro, в которую входит Kvadra.

Ранее kvadraOS, как убедился корреспондент ТАСС, была внесена в реестр отечественного программного обеспечения (ПО). "Мы действительно разрабатываем десктопную kvadraOS для создания полноценной линейки персональных устройств под нашим брендом и совместимости с нашей мобильной операционной системой. Разработка собственных операционных систем гармонично дополняет стек технологических решений от одного вендора - оборудование, kvadraBIOS, kvadraOS mobile, kvadraOS desktop и единый сервис поддержки", - сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что ОС будет ориентирована на организации, которым необходима интеграция в существующую IT-инфраструктуру, а также совместимость с широким набором корпоративных приложений и распространенными системами управления инфраструктурой. "В настоящее время наше решение проходит всестороннее внутреннее тестирование. Этот этап необходим для подготовки к пилотным проектам у корпоративных клиентов. Включение в реестры отечественного ПО и Минпромторга - это плановый шаг, необходимый для вывода продукта на рынок, в том числе для заказчиков с регуляторными требованиями", - добавили в пресс-службе.

KvadraOS - платформа для мобильных устройств бренда Kvadra, на основе которой планируется создание единой экосистемы продуктов и сервисов компании. Впервые KvadraOS была представлена в мае 2023 года вместе с выпуском планшетного компьютера Kvadra_T.