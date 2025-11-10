"Автоваз" начал интенсивную программу ходовых испытаний кроссовера Lada Azimut

Полномасштабные тесты являются одним из ключевых этапов подготовки модели к старту серийного производства, запланированному на 2026 год

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. "Автоваз" проводит интенсивную программу ходовых испытаний нового флагманского кроссовера Lada Azimut, сообщили в пресс-службе компании.

"АО "Автоваз" сообщает о проведении интенсивной программы ходовых испытаний нового флагманского кроссовера собственной разработки - Lada Azimut. Полномасштабные тесты являются одним из ключевых этапов подготовки модели к старту серийного производства, запланированному на 2026 год", - сказано в сообщении.

В компании также добавили, что для оперативной настройки и проверки отдельных характеристик кроссовера используется испытательный трек на территории завода. При этом основной комплекс валидаций будет проведен на собственном уникальном испытательном автополигоне им. А. Акоева в селе Сосновка. "Его инфраструктура включает десятки специализированных дорожных покрытий и трасс, что позволяет проводить настройку и всестороннюю проверку автомобиля в условиях, максимально приближенных к реальной эксплуатации по всей России", - уточнили в пресс-службе.