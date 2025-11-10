Кондратьев: инфраструктура Сочи не готова к обслуживанию грузопассажирских судов

В пункте пропуска через границу недостаточно мобильных инспекционно-досмотровых комплексов, сообщил губернатор Краснодарского края

Паром Sea Bridge © Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

КРАСНОДАР, 10 ноября. /ТАСС/. Сочинская инфраструктура недостаточно подготовлена к приему грузопассажирских судов. Об этом сообщил ТАСС губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Как отметил глава региона, обращение относительно ситуации с паромом Sea Bridge направлено руководителю Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлота) Андрею Тарасенко. "Портовая и городская инфраструктура Сочи недостаточно подготовлена к приему грузопассажирских судов. В пункте пропуска через границу недостаточно мобильных инспекционно-досмотровых комплексов, что существенно повышает уязвимость системы пограничного контроля и может создать риски провоза опасных и запрещенных материалов", - заявил Кондратьев.

В обращении в адрес руководства Росморречфлота Кондратьев также отметил, что морской вокзал расположен в историческом центре Сочи, это рекреационная зона с большим туристическим и пешеходным потоком.

″Маршруты следования транспорта (паром грузопассажирский и ранее перевозил людей и машины, его использование планировалось таким же) от морского порта проходят через исторический центр Сочи, в котором гуляет много туристов и жителей, а также через густонаселенные районы. Все это негативно скажется на туристической привлекательности курорта″, - резюмировал Кондратьев.

Паром Sea bridge вышел в первый с 2011 года рейс из турецкого Трабзона в Сочи вечером 5 ноября. Утром 6 ноября он встал на рейд российского порта, ожидая согласования на заход в него. На его борту было 20 пассажиров: 2 гражданина Турции и 18 - РФ. Судно было возвращено из-за проблем с безопасностью. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что организовать необходимые процедуры в порту Сочи пока невозможно: приоритетной задачей является обеспечение безопасности тех, кто приезжает на отдых.

История вопроса

Грузопассажирское паромное сообщение между Сочи и Трабзоном началось в 1993 году. По морю из Турции на российский курорт в том числе доставляли сельскохозяйственную продукцию. В 2008 году интенсивность перевозок начала постепенно сокращаться и полностью прекратилась в сентябре 2011 года. До 2014 года было несколько попыток возобновления навигации, однако требования безопасности при подготовке к Олимпиаде в Сочи не позволили это сделать.

Как уточнили ТАСС в администрации Краснодарского края, в 2014-2015 годах также предлагалось возобновить грузопассажирское паромное сообщение на линии Сочи - Трабзон. Соответствующие официальные письма были направлены в администрацию города Сочи Министерством транспорта РФ и Ространснадзором. Отвечая на них, администрация города Сочи посчитала нецелесообразным восстановление морского паромного сообщения на линии Сочи - Трабзон в целях приема и обработки судов с накатными грузами. Главным аргументом стал тот факт, что инфраструктура новой круизной гавани Сочинского морского порта не способна принимать и обрабатывать грузы, она предназначена только для пассажирских и круизных перевозок. В качестве другого аргумента приводились технические характеристики прилегающих к порту автомобильных дорог Центрального района города Сочи, которые не предназначены для интенсивного передвижения грузового транспорта, что приведет к перегруженности улично-дорожной сети, аварийным ситуациям и пробкам.

Также отмечалось, что возобновление грузопассажирского паромного сообщения Сочи - Трабзон в целях поставки импортной плодоовощной и пищевой продукции и доставки грузов сельскохозяйственного назначения в город Сочи не требуется. Краснодарский край является крупнейшим аграрным регионом России и обеспечивает курорт Сочи всеми видами сельскохозяйственной продукции круглый год. Кроме этого, на курорте есть все условия для развития собственного субтропического сельского хозяйства. Таким образом, потребность в регулярном поставочном маршруте для ввоза плодоовощной и пищевой продукции отсутствует, появление турецких овощей и фруктов может нанести экономический ущерб российским производителям.