Reuters: "Лукойл" объявил о форс-мажоре на месторождении в Ираке

ЛОНДОН, 10 ноября. /ТАСС/. Российская компания "Лукойл" объявила о режиме форс-мажора на своем нефтяном месторождении "Западная Курна - 2" в Ираке на фоне введения санкций со стороны США и Великобритании. С таким утверждением выступило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их словам, Ирак приостановил все денежные выплаты и поставки нефти компании после вступления в силу американских и британских санкций в октябре, а 4 ноября "Лукойл" направил в министерство нефти страны письмо о "форс-мажорных обстоятельствах, мешающих ему продолжать нормальную деятельность на месторождении".

Как сообщил агентству представитель иракской нефтяной промышленности, компания может прекратить добычу и полностью выйти из проекта в случае, если причины не будут устранены в течение полугода. По данным Reuters, на долю месторождения "Западная Курна - 2", где в настоящее время добывается около 480 тыс. баррелей нефти в сутки, приходится около 9% от общего объема добычи в Ираке.

Агентство утверждает, что 7 ноября "Лукойл" уволил всех иностранных сотрудников и на данный момент на месторождении работает только российский и иракский персонал. Представитель Миннефти Ирака заявил, что платежи "Лукойлу" останутся замороженными, пока не будет достигнута договоренность, "обеспечивающая механизм разработки нефтяного месторождения и способ осуществления платежей организациям, не подпадающим под санкции", так как Багдад не может работать с подсанкционными компаниями.

ТАСС направил запрос в "Лукойл".

В октябре США и Великобритания включили компанию "Лукойл" в свои санкционные списки, после чего "Лукойл" сообщил, что намерен продать свои международные активы и получил предложение от международного нефтетрейдера Gunvor о приобретении Lukoil International GmbH, которая владеет зарубежными активами российской компании. Затем компания Gunvor объявила об отзыве предложения о покупке зарубежных активов "Лукойла" после заявления Министерства финансов США, согласно которому ведомство до завершения конфликта на Украине не намерено выдавать Gunvor лицензию, позволяющую ей вести бизнес и получать прибыль.