Паром Sea Bridge не смог получить разрешение ФСБ на швартовку в Сочи

Судно вернулось к берегу Турции

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

КРАСНОДАР, 10 ноября. /ТАСС/. Паром Sea Bridge, простоявший несколько дней на рейде в акватории Сочи, не смог получить разрешение ФСБ России для иностранных судов на швартовку в морском порту российского курорта. Об этом сообщили ТАСС в администрации Краснодарского края.

"Судно вернулось к берегу Турции, не получив разрешение на швартовку в морском порту российского курорта в виде соответствующего разрешения ФСБ России для иностранных судов с целью захода в российские порты на основании указа №502" , - сообщили в администрации региона.

Там уточнили, что получение такого разрешения требуется на основании указа президента РФ Владимира Путина от 21 июля 2025 года № 502 "Об особенностях захода судов в морские порты Российской Федерации", где говорится, что заход в морские порты РФ судов, следующих из иностранных портов, осуществляется с разрешения капитана морского порта и Федеральной службы безопасности РФ.

Еще весной 2025 года администрацией Сочи проводилось совещание, посвященное вопросам межведомственного взаимодействия в контексте возобновления морского паромного сообщения между Сочи и Трабзоном. Был сделан вывод о нецелесообразности запуска регулярных грузопассажирских паромных перевозок на основании ряда аргументов. На морском таможенном пункте пропуска в Сочи наблюдается недостаток мобильного инспекционно-досмотрового комплекса. Открытие паромного сообщения между РФ и Турцией может существенно повысить уязвимость системы пограничного контроля в Сочи и создать дополнительные риски, связанные с несанкционированным провозом опасных, запрещенных и потенциально вредоносных материалов. Также маршрут следования, ведущий к Морскому порту Сочи, проходит через густонаселенные районы Сочи, что приведет пробкам. Кроме того, на подъездных путях к морскому порту Сочи установлено ограничение движения для транспортных средств свыше 3,5 тонн.

Паром Seabridge вышел в первый с 2011 года рейс из турецкого Трабзона в Сочи вечером 5 ноября. Утром 6 ноября он встал на рейд российского порта, ожидая согласования на заход в него. На его борту 20 пассажиров: 2 гражданина Турции и 18 - РФ. Судно было возвращено из-за проблем с безопасностью. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что организовать необходимые процедуры в порту Сочи пока невозможно: приоритетной задачей является обеспечение безопасности тех, кто приезжает на отдых.