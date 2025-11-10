На Украине будут платить населению за подключение генераторов к вышкам связи

За подключение генератора мощностью от 7,2 кВт украинцам предлагают от $2,6 до $3,3 в час

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Владельцев генераторов на Украине призвали подключать их к мобильным станциям сотовой связи для помощи операторам во время блэкаутов, пообещав выплачивать за это деньги. Такая информация появилась на сайте министерства цифровой трансформации страны.

Минцифры объясняет, что вышки мобильных операторов на Украине остаются без питания, когда отключен свет. За подключение генератора мощностью от 7,2 кВт украинцам предлагают от 110 ($2,6) до 140 ($3,3) гривен в час. Предоставивший генератор в аренду при этом должен заправлять и обслуживать его самостоятельно.

Ранее 10 ноября депутат Верховной рады Сергей Нагорняк заявил, что на Украине электричество будут отключать до конца отопительного сезона.

О значительных повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах власти Украины заявили 10 октября. Начались массовые аварийные многочасовые отключения света. 8 ноября на Украине вновь сообщили о массовых повреждениях объектов энергетической инфраструктуры, были введены экстренные и аварийные отключения света. Украинский энергохолдинг "ДТЭК" проинформировал, что одна из его ТЭС получила серьезные повреждения, а государственная компания "Центрэнерго" сообщила о полной остановке работы всех государственных ТЭС страны.