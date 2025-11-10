Россия представит более 850 экспонатов военного назначения на Dubai Airshow

Среди них будут многофункциональный истребитель Су-57Э, боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Россия представит на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2025 более 850 экспонатов продукции военного назначения (ПВН), из них более 110 образцов. Об этом сообщается на официальном сайте Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России.

"Всего будет представлено более 850 экспонатов ПВН, из них более 110 образцов, среди которых: перспективный многофункциональный истребитель Су-57Э (с авиационными средствами поражения), боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52, модернизированный учебно-тренировочный самолет Як-130М с авиационными средствами поражения, военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э)", - говорится в сообщении.

На выставке будут представлены многофункциональный комплекс с беспилотными летательными аппаратами "Орлан-10Е", комплекс с беспилотным летательным аппаратом "Орлан-30", авиационный двигатель "Изделие 177С", а также зенитный ракетный комплекс сверхмалой дальности "Панцирь-СМД-Е", опорно-пусковая установка "Джигит" с системой целеуказания и ночным прицелом и переносной зенитный ракетный комплекс "Верба".

В виде моделей, макетов и других рекламных материалов планируются к экспонированию авиационная техника, беспилотные летательные средства и средства борьбы с ними, средства ПВО и РЭС, стрелковое вооружение и другие экспонаты, добавили в ФСВТС.

"В ходе выставки российская делегация планирует проведение встреч и переговоров по вопросам военно-технического сотрудничества с представителями Министерства обороны Объединенных Арабских Эмиратов, силовых ведомств, а также ведущими производителями и экспортерами военной техники", - подытожили в ФСВТС.