Молдавия ведет переговоры с "Лукойлом", чтобы избежать перебоев в поставках

Министр энергетики страны Дорин Жунгиету заверил, что снабжение топливом как учреждений, так и граждан обеспечат

КИШИНЕВ, 10 ноября. /ТАСС/. Правительство Молдавии ведет переговоры с находящейся под санкциями США компанией "Лукойл", чтобы избежать нарушения поставок нефтепродуктов. Об этом сообщил министр энергетики страны Дорин Жунгиету в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

"Правительство через Международный аэропорт Кишинева представило предложение о приобретении инфраструктуры для снабжения керосином и в настоящее время ведет переговоры с компанией "Лукойл", чтобы не нарушить поставки нефтепродуктов. Существует несколько сценариев и предложений - наша заинтересованность заключается в достижении наилучшего результата для Молдавии в переговорах с "Лукойлом", которому мы предлагаем несколько вариантов разрешения ситуации", - написал министр. Он заверил, что снабжение топливом как учреждений, так и граждан будет обеспечено, так как Молдавия диверсифицировала рынок нефтепродуктов.

По данным правительства Молдавии, российской компании принадлежат примерно 110 из 570 действующих автозаправочных станций в стране. Дочерняя компания "Лукойл - Молдова" является импортером и оптовым продавцом нефтепродуктов, в частной собственности компании также находится часть инфраструктуры в аэропорту Кишинева. Ранее Министерство финансов США включило нефтедобывающие компании "Лукойл" и "Роснефть", а также 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет американских санкций.

Молдавия переживает энергетический кризис после прихода к власти президента Майи Санду и ее правящей Партии действия и солидарности, которые взяли курс на разрыв отношений с Россией. В 2021 году тарифы на газ и электроэнергию многократно увеличились, выросла цена нефтепродуктов, что привело к инфляции, которая превысила 30% в годовом исчислении, и спровоцировало акции протеста. Оппозиция возлагает ответственность за кризис на прозападное правительство.

Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, новые санкции против российских компаний не повлекут проблем для РФ, у которой сформировался устойчивый иммунитет к подобным рестрикциям.