Зайцев: важно поддерживать компании с высоким ЭКГ-рейтингом

Такие компании смогут получать финансовую и нефинансовую поддержку от властей республики Марий Эл

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Закон о развитии ответственного ведения бизнеса принят в Республике Марий Эл, сообщил ТАСС глава республики Юрий Зайцев.

Закон определяет полномочия органов государственной власти региона в сфере ответственного ведения бизнеса, а также закрепляет основы правового статуса ответственных субъектов предпринимательской деятельности.

"Принятие закона - важный шаг для развития экономики Марий Эл. Он позволит вовлечь компании в реализацию национальных целей развития, повысить доверие к региональному бизнесу и поддержать предпринимателей, которые инвестируют в сотрудников и их семьи, экологию и общество. Поддержка компаний с высоким ЭКГ-рейтингом стимулирует развитие ответственного бизнеса и способствует устойчивому экономическому росту региона", - сказал Зайцев.

Компании с высоким ЭКГ-рейтингом смогут получать финансовую и нефинансовую поддержку от властей республики, что создаст дополнительные стимулы для развития устойчивого и социально ориентированного бизнеса в регионе.

Рейтинг "Экология. Кадры. Государство" был впервые внедрен в Центральном федеральном округе в 2022 году. В феврале 2024 года рейтинг получил статус национального стандарта. Стандарт охватывает уже 7 млн хозяйствующих субъектов. Особый акцент сделан на вкладе компаний в демографическое развитие страны и социальное инвестирование в регионах присутствия.