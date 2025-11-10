Трамп пригрозил Би-би-си иском на $1 млрд

В передаче Panorama, которую телеканал выпустила в эфир в октябре 2024 года, выступление президента было смонтировано таким образом, что можно сделать вывод, будто он призывает захватить здание Конгресса

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

ЛОНДОН, 10 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп пригрозил Би-би-си иском на $1 млрд, если британская вещательная корпорация до 14 ноября не удалит выпуск с его отредактированным выступлением. Об этом сообщила британская вещательная корпорация со ссылкой на письмо юристов американского президента.

"Если Би-би-си не выполнит вышеизложенное требование до 14 ноября 2025 года, 17:00 по североамериканскому восточному времени (01:00 мск 15 ноября - прим. ТАСС), то президенту Трампу не останется иного выбора, кроме как воспользоваться своими законными и объективными правами, <…> в том числе подать судебный иск на сумму не менее $1 млрд в качестве компенсации ущерба. Настоящим Би-би-си уведомляется об этом", - говорится в письме.

Требование касается передачи Panorama продолжительностью в один час, которую Би-би-си выпустила в эфир в октябре прошлого года. В ней выступление Трампа было смонтировано таким образом, что можно сделать вывод, будто он призывает захватить здание Конгресса США, хотя на самом деле он говорил о необходимости выражать гражданскую позицию мирными средствами.

Сразу после смонтированного отрывка Би-би-си показала кадры людей, идущих к зданию Конгресса, из-за чего создается впечатление, будто они следуют призыву политика. На самом деле эти кадры были сняты до того момента, как Трамп начал выступление на многотысячной манифестации сторонников в Вашингтоне.

В результате этого скандала в отставку подали гендиректор вещательной корпорации Тим Дэйви, а также глава новостного вещания Дебора Тернесс. Председатель совета управляющих британской новостной корпорации Самир Шан принес публичные извинения за это "ошибочное решение".