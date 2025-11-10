Нетто-покупки валюты физлицами в октябре выросли на 83,14%

Они составили 158,6 млрд рублей

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Нетто-покупки валюты физлицами на биржевом и внебиржевом рынках в октябре по сравнению с сентябрем выросли на 83,14%, составив 158,6 млрд рублей. Об этом говорится в "Обзоре рисков финансовых рынков", опубликованном Банком России.

"Нетто-покупки валюты физическими лицами на биржевом и внебиржевом рынках существенно выросли относительно предыдущего месяца и составили 158,6 млрд руб. (в сентябре - 86,6 млрд руб.). С начала года граждане приобрели иностранной валюты на 918 млрд руб., за аналогичный период 2024 года - в 1,2 раза больше, 1 062 млрд руб.", - отмечается в обзоре.

По данным ЦБ, рост покупок валюты относительно октября был обусловлен разовыми факторами и наблюдался со стороны ограниченного круга физических лиц, направивших средства на валютные депозиты.