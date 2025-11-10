Суммарные покупки валюты юрлицами в октябре выросли до 3 трлн рублей

В сентябре они составляли 2,8 трлн рублей

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Суммарные покупки валюты юридическими лицами в октябре 2025 года выросли на 7,14% по сравнению с сентябрем 2025 года и составили 3 трлн рублей. Об этом говорится в "Обзоре рисков финансовых рынков", опубликованном Банком России.

"Покупки валюты со стороны юридических лиц (без учета банков) в октябре увеличились по сравнению с сентябрем с 2,8 трлн до 3 трлн руб.", - отмечается в обзоре.